Карпин: «У вас постоянно то «Спартак» Буэнос-Айрес, то «Зенит» Рио-де-Жанейро. Что есть, то есть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» оценил отсутствие голов россиян в составе «Спартака» в 15 турах РПЛ.

«В атаке у «Спартака» играют не российские футболисты. Какая может быть проблема? Зато у них есть защитники. И пусть лучше будут защитники, которые не забивают, но хорошо обороняются. У вас постоянно то «Спартак» Буэнос-Айрес, то «Зенит» Рио-де-Жанейро. Ну и? Что есть, то есть», — сказал Карпин «СЭ».

После первого круга «Спартак» забил 24 мяча в ворота соперников, при этом ни один из голов не принадлежит российским игрокам.

После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает 6-е место в РПЛ. «Ахмат» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице.