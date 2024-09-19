Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:10

Карпин: «Уткин сам попросился уйти»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал переход полузащитника Даниила Уткина в «Ахмат».

«На вопрос об Уткине я уже три раза отвечал. Футболист хотел больше игрового времени. Он сам попросился уйти. Его уход не похож на ситуацию с Ивелином Поповым. Уткин не высказывал недовольство. Он захотел больше игрового времени — окей. Рассчитываем ли мы на него в будущем? Посмотрим», — цитирует «РБ Спорт» Карпина.

11 сентября «Ахмтат» объвил о переходе 24-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-karpin-utkin-sam-poprosilsya-ujti-zahotel-bol-she-igrovogo-vremeni/
Валерий Карпин
Даниил Уткин
Футбол
ФК Ахмат
ФК Ростов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Oasis: история группы из Манчестера, главные песни и альбомы, распад и воссоединение
Промоутер Усика рассказал подробности задержания боксера в Кракове
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя