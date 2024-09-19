Карпин: «Уткин сам попросился уйти»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал переход полузащитника Даниила Уткина в «Ахмат».

«На вопрос об Уткине я уже три раза отвечал. Футболист хотел больше игрового времени. Он сам попросился уйти. Его уход не похож на ситуацию с Ивелином Поповым. Уткин не высказывал недовольство. Он захотел больше игрового времени — окей. Рассчитываем ли мы на него в будущем? Посмотрим», — цитирует «РБ Спорт» Карпина.

11 сентября «Ахмтат» объвил о переходе 24-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона.