Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

9 августа, 23:55

Карпин — об игре «Ростова» во втором тайме матча с «Рубином»: «Начали заниматься хренью»

Telegram Дзен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил недовольство игрой своей команды во втором тайме матча 4-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

В составе южан гол забил Данил Глебов. Казанцы ответили реализованным пенальти албанца Мирлинда Даку.

— Что случилось? «Рубин» был настолько заряжен после перерыва, либо «Ростов» в чем-то подсел и сбавил в инициативе?

— После перерыва нельзя подсесть, просто начали заниматься хренью, катать яйца, называется, — приводит слова Карпина matchtv.ru.

В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет дома против «Оренбурга» 17 августа. «Рубин» 19-го числа встретится в гостях с «Акроном».

Источник: matchtv.ru
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
1
Обсудить
Читайте также
Египетский борец арестован парижской полицией за сексуальное насилие
Кирилл Капризов: биография чемпиона Олимпиады и звезды НХЛ
Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Минздрав переиздал перечень медицинских противопоказаний к вождению
Опубликованы кадры с военкором Поддубным после попадания дрона ВСУ в машину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Глушенков с Венделом против Тюкавина с Бителло и битва вратарей. Шесть бриллиантов матча «Зенит» — «Динамо»
Колыванов: «Быстрые игроки «Динамо» могут на контратаке что-то сотворить у ворот «Зенита»
«Ростов» и «Рубин» хотели исправиться после провалов. Но снова остались без победы
«Ростов» и «Рубин» обменялись голами в матче РПЛ
«Ростов» — «Рубин»: гости сравняли счет
«Зенит» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов: «Быстрые игроки «Динамо» могут на контратаке что-то сотворить у ворот «Зенита»