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Сегодня, 09:51

Карпин — о возможном назначении в «Спартак» и «Динамо»: «Никак не отношусь к этим слухам»

Микеле Антонов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак» и «Динамо».

— Многие пишут, что вы можете прийти в «Динамо», «Спартак»...

— Там спрашивайте. Я откуда знаю.

— Как относитесь к этим слухам?

— Никак.

— То есть вам комфортно в Ростове?

— Мне комфортно всегда.

4 мая «Динамо» отправило в отставку главного тренера Славишу Йокановича. К оставшимся матчам сезона-2022/23 команду готовил 33-летний Павел Алпатов.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.

Валерий Карпин
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ФК Ростов
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