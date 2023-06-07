Карпин положительно оценил выступление «Ростова» весной. У команды 6 побед в 15 матчах

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос «СЭ» об оценке выступления команды после зимней паузы.

«Как оценю весеннюю часть сезона «Ростова»? Хорошо», — сказал Карпин «СЭ».

Весной 2023 года в РПЛ было сыграно 13 туров. Ростовчане одержали пять побед, три раза сыграли вничью и потерпели пять поражений. Команда заняла 4-е место по итогам сезона-2022/23.

«Ростов» также обыграл «Пари НН» в рамках второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:0). В первом этапе 1/2 финала команда потерпела поражение от «Краснодара» (1:1, по пенальти — 3:5).