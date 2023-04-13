Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пригласил главу судейского комитета РФС Павла Каманцева на семинар в Ростов.

— Вы после игры с «Оренбургом» также обратили внимание на судейство, были недовольны тем, что арбитр засчитал первый гол «Оренбурга». Что можете ответить Павлу Каманцеву? Он считает, что в том эпизоде мяч попал в руку Эктову случайно.

— По-моему, попадание в руку признали все. Случайно или нет — вопрос не в этом. Если игрок этим воспользовался, а судья не увидел — это проблема судьи. Согласен, что после просмотра ВАР это исправить нельзя, так как затем было еще несколько передач. Напрашивается вопрос: почему судья это не увидел? Да, я присутствовал на судейском семинаре. Но как раз там я задавал вопрос: что есть попадание в руку, когда это происходит случайно, а когда нет.

Кстати, на следующей неделе у нас опять будет семинар. Пользуясь случаем, если, конечно, это возможно, хотел бы попросить господина Каманцева как-нибудь добраться до Ростова и принять личное участие в данном мероприятии. Пусть он нам расскажет все правила игры. Например, чем отличается рука, выставленная на три сантиметра, от руки, выставленной на пять, что такое естественное положение, а что нет.