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Судейство

Сегодня, 18:00

Карпин — о судействе: «Приглашаю Каманцева в Ростов на семинар»

Карпин пригласил главу судейского комитета РФС Каманцева на семинар в Ростов
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пригласил главу судейского комитета РФС Павла Каманцева на семинар в Ростов.

— Вы после игры с «Оренбургом» также обратили внимание на судейство, были недовольны тем, что арбитр засчитал первый гол «Оренбурга». Что можете ответить Павлу Каманцеву? Он считает, что в том эпизоде мяч попал в руку Эктову случайно.

— По-моему, попадание в руку признали все. Случайно или нет — вопрос не в этом. Если игрок этим воспользовался, а судья не увидел — это проблема судьи. Согласен, что после просмотра ВАР это исправить нельзя, так как затем было еще несколько передач. Напрашивается вопрос: почему судья это не увидел? Да, я присутствовал на судейском семинаре. Но как раз там я задавал вопрос: что есть попадание в руку, когда это происходит случайно, а когда нет.

Кстати, на следующей неделе у нас опять будет семинар. Пользуясь случаем, если, конечно, это возможно, хотел бы попросить господина Каманцева как-нибудь добраться до Ростова и принять личное участие в данном мероприятии. Пусть он нам расскажет все правила игры. Например, чем отличается рука, выставленная на три сантиметра, от руки, выставленной на пять, что такое естественное положение, а что нет.

Валерий Карпин. «Не знаю, почему так возбудился агроном-президент «Оренбурга». Карпин — о критике Еремякина, словах Каманцева и матче с «Зенитом»

Валерий Карпин
ФК Ростов
Павел Каманцев
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