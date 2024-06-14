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Сегодня, 18:50

Карпин: «Не было никогда штрафов 100 евро за каждые 100 г веса, это сказки»

Ана Горшкова
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он штрафовал игроков за каждые лишние 100 г.

«Не было никогда штрафов 100 евро за каждые 100 г веса, это сказки все. Штрафы начинались, когда лишний вес был больше 1 кг. Но я стал более лояльным с точки зрения подхода к каждому грамму. Даю больше шансов на исправление. Кому-то могу простить перевес после выходных, если это разовая история. Но если постоянно привозят лишние килограммы, то требования по-прежнему жесткие», — приводит слова Карпина журнал Maxim.

В феврале 2024 года 55-летний тренер сообщил, что самый большой штраф, который он назначил игроку за лишний вес, был 10 тысяч евро.

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года, «Ростова» — с 2017 года. Контракт специалиста с РФС истекает летом 2024 года. Ранее Карпин тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Торпедо» (Армавир).

Источник: Maxim
Валерий Карпин
Футбол
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