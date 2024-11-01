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Сегодня, 21:21

Карпин: «Глебову у нас нет замены, поэтому решили сыграть в пять защитников»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал отсутствие полузащитника клуба Данила Глебова в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

Глебова пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

— Почему отказались от розыгрыша мяча от ворот и перешли на 5 защитников? Это связано с отсутствием Глебова?

— То, что отошли от розыгрыша, уже до этого два матча такие же были. Ничего нового. Это больше связано с вратарями, а не с Глебовым. Глебову у нас нет замены, поэтому решили сыграть в пять защитников.

— Слышали поддержку фанатов «Ростова», это вас мотивирует?

— Слышал. Приятно, конечно, но очков не добавляет. Спасибо, но лучше бы очки дали.

«Ростов» (14) занимает восьмое место в таблице РПЛ. Команда Карпина продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 8 матчей.

В следующем туре РПЛ ростовчане сыграют 9 ноября против «Химок».

Валерий Карпин
Данил Глебов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов

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