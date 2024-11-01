Карпин: «Глебову у нас нет замены, поэтому решили сыграть в пять защитников»

Сегодня, 21:21
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал отсутствие полузащитника клуба Данила Глебова в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).
Глебова пропускал игру из-за перебора желтых карточек.
— Почему отказались от розыгрыша мяча от ворот и перешли на 5 защитников? Это связано с отсутствием Глебова?
— То, что отошли от розыгрыша, уже до этого два матча такие же были. Ничего нового. Это больше связано с вратарями, а не с Глебовым. Глебову у нас нет замены, поэтому решили сыграть в пять защитников.
— Слышали поддержку фанатов «Ростова», это вас мотивирует?
— Слышал. Приятно, конечно, но очков не добавляет. Спасибо, но лучше бы очки дали.
«Ростов» (14) занимает восьмое место в таблице РПЛ. Команда Карпина продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 8 матчей.
В следующем туре РПЛ ростовчане сыграют 9 ноября против «Химок».