Карпин: «Игроки «Ростова» хотят забивать, просто не могут»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:2).

«Быки» обыграли своих соперников благодаря дублю Эдуарда Сперцяна.

«Жары и духоты не было. Сказка, а не погода была сегодня. Почему не смогли забить? Хорошо, что моменты есть, но проблема, что их не можем реализовать. Что делать? Не могу же я просто попросить ребят забивать. Они ведь этого тоже хотят, просто не могут. И сегодня не смогли», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

После выездного поражения от черно-зеленых ростовчане идут на седьмом месте в таблице чемпионата России с 11 очками.

В 9-м туре РПЛ «Ростов» 22 сентября примет махачкалинское «Динамо».