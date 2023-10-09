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Сегодня, 14:09

Карпин раскритиковал работу судей в матче «Ростова» с «Краснодаром»: «Как думаете, обращаться в ЭСК?»

Виктория Кравченко
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Скриншот страницы.
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что думает о работе судейской бригады на матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3).

Скриншот страницы.

«Прошло больше суток уже, и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче «Краснодара»! Только для меня это явный вне игры или мне опять кажется?» — написал Карпин в своем Telegram-канале.

Карпин: «Как думаете, в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же?»

«Ростов» вел по ходу матча со счетом 2:0, но «Краснодар» отыгрался и победил. Нападающий «быков» Джон Кордоба забил решающий гол на 90+5-й минуте встречи.

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Ростов» (10 очков) остался на 13-м месте.

Главным арбитром матча «Краснодар» — «Ростов» был Рафаэль Шафеев. Ассистенты судьи — Андрей Образко, Дмитрий Чельцов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Александр Богданов.

&laquo;Краснодар&raquo; одержал волевую победу в&nbsp;матче с &laquo;Ростовом&raquo;. Невероятная концовка «Краснодара»: «быки» вырвали победу после 0:2 к перерыву!

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
3:2
Ростов
Валерий Карпин
ФК Ростов
22
60
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