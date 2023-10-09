Карпин раскритиковал работу судей в матче «Ростова» с «Краснодаром»: «Как думаете, обращаться в ЭСК?»

Сегодня, 14:09
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что думает о работе судейской бригады на матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3).
«Прошло больше суток уже, и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче «Краснодара»! Только для меня это явный вне игры или мне опять кажется?» — написал Карпин в своем Telegram-канале.
Карпин: «Как думаете, в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же?»
«Ростов» вел по ходу матча со счетом 2:0, но «Краснодар» отыгрался и победил. Нападающий «быков» Джон Кордоба забил решающий гол на 90+5-й минуте встречи.
«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Ростов» (10 очков) остался на 13-м месте.
Главным арбитром матча «Краснодар» — «Ростов» был Рафаэль Шафеев. Ассистенты судьи — Андрей Образко, Дмитрий Чельцов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Александр Богданов.