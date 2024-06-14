Карпин: «Максимальный вес у меня был, когда играл, 76 килограмм»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что его максимальный вес был 76 килограмм.

«Максимальный вес был, когда играл, 76 килограмм. Но дело не в весе. Важно, чтобы это было 76 килограмм мышц, а не 76 килограмм жира. Если у футболиста жировая прослойка 9-10 процентов составляет, то он может хоть 90 кг весить. Какой процент жира был у меня? Девять — идеальный показатель», — приводи слова Карпина журнал Maxim.

Карпин за время карьеры играл в клубах «Спорт», «Звезда» (оба — Таллин), ЦСКА, «Факел», московский «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта».

55-летний специалист является главным тренером сборной России с 2021 года, «Ростова» — с 2017 года.