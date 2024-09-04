Карпин: «Для меня эта встреча с Мажичем была не нужна»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече представителей клубов РПЛ с главой судейского корпуса РФС Милорадом Мажичем.

— Слушал доклад Мажича. Была приведена статистика. Каждый может ее интерпретировать как угодно. Для меня эта встреча была не нужна.

— Если бы у вас была возможность задать вопрос Мажичу, что бы это было?

— Вопросов много. Но это встреча всех клубов, а не конкретно «Ростова» и Мажича. Все клубы высказывали, как глобально улучшить судейство. Если бы встретились с Мажичем за кофе, то спросил бы.

Мажич стал главой судейского департамента РФС летом прошлого года.