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Сегодня, 22:33

Валерий Карпин резко отреагировал на вопрос об обиде Артема Дзюбы

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова форварда «Акрона» Артема Дзюбы после матча 10-го тура РПЛ (0:2).

36-летний футболист заявил, что в прошлом Карпин его обидел, а победа тольяттинцев над «Ростовом» является справедливостью.

«Слова Дзюбы про справедливость? Мне по-барабану вообще. Я не понимаю, чем его обидел», — передает слова Карпина «РБ Спорт».

«Акрон» набрал 11 очков и переместился на девятое место в таблице РПЛ. «Ростов» опустился на восьмую строчку, имея в активе 12 баллов.

В ближайшем матче чемпионата страны тольяттинцы примут «Пари НН», а дончане встретятся на выезде со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Ростов

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