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11 февраля, 23:41

Карпин: «Думаю, Мамаев мог бы поиграть еще»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о завершении карьеры экс-полузащитника национальной команды Павла Мамаева.

«Мамаев объявил о завершении карьеры? Очень жаль. Мог бы поиграть еще? Я думаю, что да. Советовался ли он со мной? Конкретно про завершение карьеры мы не общались, но в целом разговаривали. Какой совет я могу дать? Решил закончить значит закончил», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-karpin-dumayu-mamaev-mog-by-poigrat-eshhe/
Валерий Карпин
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