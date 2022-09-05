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5 сентября, 22:18

Карпин удовлетворен победой «Ростова» в матче с «Торпедо»: «Три очка не пахнут»

Карпин удовлетворен победой «Ростова» в матче с «Торпедо»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

— Есть ли удовлетворение от такой победы?

— Если без эмоций совсем, то да, удовлетворение есть. Три очка не пахнут. Мы отдали потом инициативу «Торпедо»? Нет, это не так.
— О чем говорили с Бабуриным?

— Честно, надо смотреть за игрой Песьякова, а не Бабурина. Он у нас в команде. Бабурину пожелал удачи.

— Было ли у вас такое в Испании, что пенальти перебивались и только третий мог принести победу.

— Да, было, но я в этом не участвовал.

— Как оценили работу судьи?

— Я не знаю, были они (пенальти) или нет. Я не видел ни одного. Не могу оценить ни одного пенальти. Первый пенальти, который был на Комличенко, наверное, был, тем более есть ВАР, а те пенальти даже не знаю из-за чего перебивались.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми турах. «Торпедо» с одним очком располагается на 15-й позиции.

В следующем туре «Ростов» 11 сентября на своем поле примет «Спартак». «Торпедо» в этот же день проведет гостевой матч против «Урала».

Валерий Карпин
Егор Бабурин
Николай Комличенко
Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
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