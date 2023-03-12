Карпин: «Считаю, что нужно двигаться своим путем»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

— То, что случилось с Мелехиным — это несчастный случай или элемент безрассудства?

— Ну попал в запару — сколько ему, 19 лет? Это молодость. Люди, человеки совершают ошибки. Надо двигаться своим путем.

— Тренер «Пари НН» анонсировал ротацию на кубковый матч. У вас есть такие планы?

— Какая-то ротация будет 100%. В голове держать матч с «Химками» естественно будем. Посмотрим, как ребята будут восстанавливаться.

— Чьей вины в пропущенном голе больше — Песьякова или Мелехина?

— Обвинять кого-то... Виноваты все. Мелехин мог выбить спокойно. Песьяков ему кричал, но видимо в запаре не было слышно. Искать виноватых смысла нет — виноват я.

«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками за 19 игр.

«Пари НН» располагается на 13-й строчке, набрав 19 очков за 19 матчей.