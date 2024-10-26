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Сегодня, 22:19

Карпин: «Мысли об отставке посещают, они не связаны с футбольными вещами»

Ана Горшкова
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото ФК «Ростов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможной отставке после матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:3).

«Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футбольными вещами. С чем связаны? Давайте так, чтоб меня не отстранили на год, например, от футбола, я лучше промолчу. А то отстранят меня, как Андреева. Исправить ситуацию можно игрой. Играть так, как сегодня играли, но не допускать вот таких ошибок, не делать подарков», — сказал Карпин на пресс-конференции после матча.

«Ростов» не побеждает в чемпионате России 6 матчей подряд. У команды Карпина 2 ничьи и 4 поражения. Ростовчане в турнирной таблице РПЛ занимают 9-е место с 13 баллами.

1 ноября «Ростов» дома примет московское «Динамо».

&laquo;Ростов&raquo; Хорена Байрамяна (справа) проиграл последней команде чемпионата России. Падение «Ростова» продолжается: «Ахмат» удержал первую победу и продлил кошмарную серию Карпина

Валерий Карпин
ФК Ахмат
ФК Ростов

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