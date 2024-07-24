Кечинов: «Тавареш скорее запомнился прической, а не игрой за «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход в ЛАСК на правах аренды португальского защитника красно-белых Томаша Тавареша.

«Если честно, он не особо запомнился. Плохо вспоминаю его игры. Он совсем мало выступал за «Спартак». А в тех играх, в которых принимал участие, ничего сверхъестественного я не заметил. Скорее он прической своей запомнился, а не игрой за «Спартак». Да, у него была серьезная травма, но он восстановился. Станкович летом на него посмотрел и, наверное, понял, что он команде не поможет», — цитирует Кечинова Legalbet.

Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В общей сложности 23-летний защитник провел за московский клуб 22 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.