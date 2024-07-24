Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:32

Кечинов: «Тавареш скорее запомнился прической, а не игрой за «Спартак»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход в ЛАСК на правах аренды португальского защитника красно-белых Томаша Тавареша.

«Если честно, он не особо запомнился. Плохо вспоминаю его игры. Он совсем мало выступал за «Спартак». А в тех играх, в которых принимал участие, ничего сверхъестественного я не заметил. Скорее он прической своей запомнился, а не игрой за «Спартак». Да, у него была серьезная травма, но он восстановился. Станкович летом на него посмотрел и, наверное, понял, что он команде не поможет», — цитирует Кечинова Legalbet.

Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В общей сложности 23-летний защитник провел за московский клуб 22 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Источник: Legalbet
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК ЛАСК
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
0
Читайте также
Приставы начали процедуру взыскания с Хабиба на сумму 79,4 миллиона рублей
Российский блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции
Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Источник сообщил, что личность исполнителя подрыва авто в Москве установлена
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Спартак» перехватил Маркиньоса у «Локомотива». Но зачем?
Алдонин — об уходе Фернандеса из «Зенита»: «Злорадствовать над ним я бы не хотел»
Алдонин о ситуации с Чаловым: «Федор взял паузу, чтобы посмотреть, как ПАОК сыграет в квалификации ЛЧ»
Источник: «Зенит» намерен предложить «Палмейрасу» до 27 миллионов евро за Вейгу
Корнеев назвал правильным решение «Зенита» расстаться с Фернандесом
Источник: Чалов сомневается по поводу перехода в ПАОК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Оливейра: «Зенит» следит за бразильским рынком, но сейчас у нас в команде и так много бразильцев»

Камоцци: «Федун заботился о футболистах, он бы не позволил Соболеву уйти в «Зенит»