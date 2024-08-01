Кечинов — о словах Симоняна: «Не стоит забывать, сколько приятных минут Соболев подарил спартаковским фанатам»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова легенды красно-белых Никиты Симоняна, который признался, что не считает нападающего Александра Соболева спартаковцем.

«Когда играл, был спартаковцем, приносил пользу и очки команде. Какое-то решение для себя он принял, видимо, хочет играть в более сильной команде, как он считает. Он спартаковец, все равно провел какой-то промежуток времени в команде. Сколько он приятных минут подарил спартаковским болельщикам — это не стоит забывать», — сказал Кечинов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Соболев сказал главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу, что не может сосредоточиться на игре за «Спартак», потому что все его мысли заняты переходом в «Зенит».

23 июля спортивный директор красно-белых Томаш Амарал заявил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

(Александр Абустин)