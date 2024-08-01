Кечинов — о Соболеве: «Когда мы приходили в «Спартак», нас по-другому воспитывали»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» слухи вокруг возможного перехода нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«В наше время такое просто недопустимо было, чтобы мы перешли в клуб-конкурент. Если и уезжали у нас футболисты, то только в Европу. Конечно, для нас сейчас выглядит все это как-то странновато. Когда мы приходили в «Спартак», нас просто немножко по-другому воспитывали, поэтому в наше время это было недопустимо. Сейчас, наверное, сами футболисты все это упростили. Если нуждается какой-то конкурент в игроке, предлагает лучше финансовые условия, то футболист уже начинает считать, что лучше для него. Сейчас, в основном, все упирается в финансы», — сказал Кечинов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Соболев сказал главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу, что не может сосредоточиться на игре за «Спартак», потому что все его мысли заняты переходом в «Зенит».

23 июля спортивный директор красно-белых Томаш Амарал заявил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

(Александр Абустин)