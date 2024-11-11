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Сегодня, 12:01

Кечинов: «Если с Жозе расстанутся уже в декабре, то это будет один из худших трансферов «Спартака»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном уходе нападающего красно-белых Виллиана Жозе в зимнее трансферное окно.

«Пока этот трансфер совершенно себя не оправдывает. Единственное светлое пятно — это его забитый гол со штрафного, но он до сих пор единственный, так что, мягко говоря, этот трансфер далек от идеала. Если же с Жозе расстанутся уже в декабре, то это будет один из худших трансферов «Спартака» за все время. Если он хотя бы приехал в клуб просто не в тонусе, не в лучшей форме, то с этим еще можно было бы в начале мириться. Но он приехал к нам с лишним весом, а профессиональный футболист не может себя так запускать, а сейчас у него визуально килограмм семь лишнего веса», — сказал Кечинов «СЭ».

32-летний бразилец перешел в «Спартак» из «Бетиса» в летнее трансферное окно. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он забил 1 гол в 12 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

(Денис Сафронов)

Валерий Кечинов
Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)

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