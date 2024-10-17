Кечинов: «Смотрю на «Локомотив» и любуюсь — приятно, что наши ребята могут на равных играть с легионерами»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о том, что красно-белые ввели потолок зарплат при подписании новых футболистов.

Ранее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше 2,5 миллиона евро в год.

«Даже установленный сейчас потолок — это очень много. Футболисты играют только в РПЛ, чемпионате далеко не самом сильном. Что касается отрыва по зарплатам в «Зените» — он и так есть. Все равно зарплаты в «Зените» гораздо выше. В «Зенит» приезжают очень хорошие легионеры, мы это видим, но что дальше? Мы что делаем? Мы же не развиваем наших футболистов. Единственный из топ-клубов, кто двигается в правильном направлении, — это «Локомотив». Я смотрю на «Локомотив», любуюсь, приятно, что наши ребята могут на равных играть с легионерами, которые получают по четыре миллиона евро. Здесь не нужен потолок в 2,5 миллиона евро, не нужны такие огромные деньги для тех, кто играет только в РПЛ. Но что там будет на самом деле, я не знаю», — цитирует Кечинова Metaratings.ru.

В минувшее трансферное окно самым дорогим приобретением «Спартака» стал аргентинский хавбек Эсекьель Барко, перешедший из «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.

Всего в нынешнем сезоне за красно-белых выступают 13 легионеров. По количеству иностранцев в заявке «Спартак» занимает второе место среди клубов РПЛ и делит его с «Зенитом» и «Оренбургом».