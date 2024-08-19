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Сегодня, 15:33

Кечинов — о Барко: «Футболисты вокруг него заиграли в новых ярких красках»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» оценил форму полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

«Как он появился, и игра стала другой, и футболисты вокруг него заиграли в новых ярких красках. У «Спартака» появился футболист, которого долго ждали: схемообразующий, способный находить и делать интересные передачи и вести игру команды впереди», — сказал Кечинов «СЭ».

В сезоне-2024/25 25-летний аргентинец провел за «Спартак» 5 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

«Спартак» после пяти туров занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ (10 очков).

Денис Сафронов

Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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