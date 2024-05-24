Кечинов: «Краснодар» не заслуживает золотых медалей»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что «Краснодар» не заслуживает стать чемпионом России.

«Я бы, конечно, хотел, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, но, к сожалению для меня, «Краснодар» не заслуживает золотых медалей. Мне симпатична эта команда, она и раньше играла очень ярко, зрелищно. Они старались играть в тот футбол, который мне симпатичен. Здорово играли при Ивиче, но потом его убрали. Пришел Мусаев, и что-то не то в «Краснодаре» происходит. Непонятно что. Вроде те же самые футболисты, но нет солидности, уверенности в игре. Да, больше стали играть в атаку, но, тем не менее, я считаю, что «Динамо» все-таки больше заслуживает чемпионства.

А «Зенит» только сам себя может винить в этой ситуации, они еще за тур, за два могли бы себе обеспечить чемпионство. Но так, как складывались игры, где они проигрывали несколько раз подряд, такого я не помню. Поэтому, повторюсь, «Зенит» может винить только самого себя, если они не станут чемпионами», — цитирует «РБ Спорт» Кечинова.

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».