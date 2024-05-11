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Сегодня, 07:07

Кечинов: «Психологически «Краснодар» еще не готов к чемпионству»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает, что «Краснодар» психологически еще не готов к победе в РПЛ.

«У меня большие сомнения, что «Краснодар» займет первое место. В конце прошлого года я говорил, что южане могут занять первую строчку, потому что в их игре была видна какая-то солидность. В обороне и полузащите были те люди, которые направляли игру. Впереди были лидеры, которые забивали. Например, Кордоба. Он и сейчас есть, но не так ярок, как в прошлом году. Психологически «Краснодар» еще не готов к чемпионству», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Кечинова.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России с 51 очком. «Краснодар» идет вторым — 50 очков, а «Динамо» располагается на третьей строчке (50 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005634916_kechinov_psihologicheski_krasnodar_esche_ne_gotov_k_chempionstvu
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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