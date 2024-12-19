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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Кечинов: «Меня приятно удивил «Спартак», особенно в концовке первой половины»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов назвал игру красно-белых самым сильным впечатлением от первой части сезона в РПЛ.

«Конечно, меня приятно удивил «Спартак», особенно в концовке первой половины. Потому что сезон с новым тренером начинался вроде бы неплохо, все мы говорили, как все здорово идет. Но потом у команды наступил спад — и мы начали говорить уже совсем другие вещи. О том, что «Спартак» ищет себя, нестабильно играет... И мы перестали верить, что «Спартак» будет бороться за призовые места. И тут — такая концовка! Столько матчей подряд удачных, великолепных, где мы увидели совсем другую команду, совсем других футболистов, где игроки раскрылись в полной мере — и Угальде, и Бонгонда, и Барко...» — цитирует «РБ Спорт» Кечинова».

На зимний перерыв «Спартак» ушел на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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