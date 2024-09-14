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Сегодня, 06:14

Кечинов: ««Зенит» в хорошей форме, и в лучшем случае ЦСКА сможет добиться ничейного результата»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».

«Все будет зависеть от того, в каком составе выйдет «Зенит» — сыграет Глушенков или нет. Хотя и без него петербуржцы сейчас — очень приличная сила. ЦСКА же, на мой взгляд, еще не набрал те обороты, которых от них ждут болельщики. Армейцы чередуют хорошие игры с плохими. А «Зенит» в хорошей форме, и в лучшем случае ЦСКА сможет даже на своем поле добиться ничейного результата», — цитирует «РБ Спорт» Кечинова.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в субботу, 14 сентября, на «ВЭБ Арене». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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