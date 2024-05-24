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Сегодня, 07:20

Кечинов: «У «Спартака» в матче против «Оренбурга» фактически нет мотивации»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Оренбурга» в 30-м туре чемпионата России.

«У «Спартака» в матче против «Оренбурга» фактически нет мотивации. Здесь просто, наверное, имеет смысл дать шансы проявить себя тем футболистам, которые мало выходили на поле в сезоне. И надо просто поиграть для болельщиков, чтобы раскрепоститься, попробовать сыграть в красивый футбол.

Хотя у себя дома «Оренбург», который тем более максимально мотивирован в борьбе за выживание, играет очень прилично. И наверняка будет действовать открыто. Поэтому может получиться очень интересная игра, в которой будет много забитых мячей», — цитирует «РБ Спорт» Кечинова.

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится в субботу в Оренбурге. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-v-orenburge-u-spartaka-net-motivatsii-no-golov-mozhet-by-t-zabito-mnogo/
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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