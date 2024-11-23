Кечинов: «Меня интересует, каким номером сыграет «Спартак» против «Локомотива»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Локомотива» в матче 16-го тура чемпионата России.

«Мы не так давно видели игру первого круга, где «Локомотив» выбрал правильную тактику и победил по делу, без вопросов. Сейчас интересно, какую тактику изберет Станкович. Будет его команда играть первым или вторым номером. В прошлом матче «Спартак» играл первым номером, «железнодорожники» специально отдали территорию и контроль мяча сопернику и действовали на ответных атаках, где у «Локомотива» быстрые, техничные футболисты. Это принесло результат. Какая сейчас будет тактика у хозяев — непонятно. «Спартак» не привык играть вторым номером. Тогда он поменял полузащитников, поставил вперед Николсона, а Угальде убрал влево. Но сейчас меня больше интересует, каким номером сыграет «Спартак», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Кечинова.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в субботу, 23 ноября, и начнется в 18:00 по московскому времени.