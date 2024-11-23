Кечинов: «Меня интересует, каким номером сыграет «Спартак» против «Локомотива»

Сегодня, 07:56
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Локомотива» в матче 16-го тура чемпионата России.
«Мы не так давно видели игру первого круга, где «Локомотив» выбрал правильную тактику и победил по делу, без вопросов. Сейчас интересно, какую тактику изберет Станкович. Будет его команда играть первым или вторым номером. В прошлом матче «Спартак» играл первым номером, «железнодорожники» специально отдали территорию и контроль мяча сопернику и действовали на ответных атаках, где у «Локомотива» быстрые, техничные футболисты. Это принесло результат. Какая сейчас будет тактика у хозяев — непонятно. «Спартак» не привык играть вторым номером. Тогда он поменял полузащитников, поставил вперед Николсона, а Угальде убрал влево. Но сейчас меня больше интересует, каким номером сыграет «Спартак», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Кечинова.
Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в субботу, 23 ноября, и начнется в 18:00 по московскому времени.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)