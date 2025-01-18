Кечинов: «Не понимаю, почему «Спартак» так упорствует в своем желании купить Илича»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о возможном подписании красно-белыми полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Я не понимаю, почему «Спартак» так упорствует в своем желании купить Илича. За такие огромные деньги брать игрока в середину поля? Не знаю... В «Спартаке» есть достойные игроки, которые и сейчас играют неплохо, и имеют потенциал роста, и нужно давать им больше шансов: это и Умяров, и Пруцев, и ветеран команды Зобнин, который никуда не уходит. Есть Мартинс, Литвинов может там играть. И все они соответствуют уровню нашего чемпионата», — цитирует «РБ Спорт» Кечинова.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.