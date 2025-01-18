Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:54

Кечинов: «Не понимаю, почему «Спартак» так упорствует в своем желании купить Илича»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о возможном подписании красно-белыми полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Я не понимаю, почему «Спартак» так упорствует в своем желании купить Илича. За такие огромные деньги брать игрока в середину поля? Не знаю... В «Спартаке» есть достойные игроки, которые и сейчас играют неплохо, и имеют потенциал роста, и нужно давать им больше шансов: это и Умяров, и Пруцев, и ветеран команды Зобнин, который никуда не уходит. Есть Мартинс, Литвинов может там играть. И все они соответствуют уровню нашего чемпионата», — цитирует «РБ Спорт» Кечинова.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
1
Валерий Кечинов
Иван Илич
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Виктор Мендес не приехал на сборы «Крыльев Советов» без объяснения причин
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
Мошенники заставили 92-летнего партизана ВОВ выбросить сбережения в окно
СМИ сообщили о вывозе украинок из Польши для создания «Украинского легиона»
В Волгодонске задержали тренера по подозрению в совращении девочек
СМИ узнали об активных продажах россиянами и финнами недвижимости в Эстонии
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя