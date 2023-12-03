Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:25

Кечинов посоветовал Абаскалю вести себя сдержанней: «У «Спартака» много болельщиков, среди них есть дети»

Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на удаление главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Тренеру нужно вести себя сдержанней. Все прекрасно знают, что у «Спартака» много болельщиков, среди них есть дети. Ты же главный тренер, ты свои эмоции должен сдерживать. Так вести себя некрасиво. Я не видел, что там Бериша сделал, но то, что Абакаль сделал, не красит главного тренера», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает промежуточное седьмое место, набрав 27 оков. «Ахмат» находится на 13-м месте, набрав 16 очков.

Гильермо Абаскаль. «Слово пацана». Абаскалю пора взрослеть
Валерий Кечинов
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Обсудить
Читайте также
Мазепин снова выигрывает! Он идет к титулу в азиатском «Ле-Мане»
Состоялась жеребьевка Евро-2024
Эсминец ВМС США подвергся атакам БПЛА и ракет из Йемена
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Рыбак в Приморье 15 часов ходил в носках на морозе из-за загоревшейся машины
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Тренер «Спартака» Слишкович назвал заслуженной победу «Ахмата»
За агрессивное поведение Абаскалю грозят 4 матча дисквалификации
Джикия — о положении в «Спартаке»: «Я давно восстановился. Игровая практика? Мне некогда обижаться»
Тренер «Спартака» Слишкович — о жесте Бериши: «Неспортивно, так быть не должно»
Уциев уверен, что «Ахмат» не вылетит из РПЛ
«Лучше передвинуть матч, если есть альтернатива». Тренеры «Локомотива» и «Зенита» — о снежном матче в Черкизове
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Бериша: «Эта победа над «Спартаком» поможет «Ахмату» стать сильнее, мы заслужили ее»

Промес рассказал подробности конфликта с игроками «Ахмата»: «Драки не было. Просто эмоции»