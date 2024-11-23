Кечинов о победе «Спартака» над «Локомотивом»: «Реванш получился на славу»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от матча красно-белых с «Локомотивом» (5:2).

«Отличная игра «Спартака». Можно сказать, что ранняя ошибка вратаря «Локомотива» серьезно повлияла на ход игры. Но даже так, в первом тайме «Спартак» был сильнее просто во всем: в желании, в самоотдаче, в единоборствах и так далее. Во второй части показалось, что «Локомотив» может нагнать, появилось напряжение. Но по итогу все встало на свои места, и «Спартак» абсолютно заслуженно победил. Реванш за прошлое поражение получился на славу», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».

Денис Сафронов