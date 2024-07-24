Кечинов — об отстранении Соболева: «Клубам нужно поскорее договариваться»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением по поводу отстранения нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с первой командой.

«В принципе, уже давно ходят разговоры о том, что он собирается в «Зенит». Если он решил для себя и считает, что уже перерос уровень «Спартака» и хочет большего: выигрывать титулы и расти как футболист — значит это его решение. Хотя бы он честно говорит. Если он для себя принял решение, то клубам нужно поскорее договариваться, чтобы этот переход был совершен», — сказал Кечинов «СЭ».

Также бывший игрок красно-белых выделил проблему «Спартака» с нападающим Виллианом Жозе.

«Сейчас у «Спартака» проблема с новым нападающим Жозе. Если бы он был в форме, тогда тренеру не пришлось бы выпускать Александра на матч с «Оренбургом». Но так как у него проблемы, Станкович был вынужден поставить Соболева, надеясь, что он, как один из самых опытных игроков команды, сможет помочь», — добавил Кечинов.

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Денис Сафронов