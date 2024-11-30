Кечинов: «Если «Спартак» хочет бороться за золото, то нужно побеждать «Краснодар»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром».

«Очевидно, что «Спартак» ожидает тяжелейший матч. «Краснодар» абсолютно по праву является одним из лидеров чемпионата, так как они очень сильно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Команда Мусаева теперь не только плетет кружева, играя в атакующий футбол, но и показывает свою мощь на поле. Поэтому «Спартаку» будет очень непросто завтра, но если команда еще хочет бороться за золото, то нужно обязательно побеждать», — сказал Кечинов «СЭ».

Бывший игрок красно-белых также сказал, благодаря чему «Спартак» может одержать победу над «Краснодаром».

«Если «Спартак» и сможет взять три очка, то благодаря индивидуальным действиям отдельных игроков: Барко, Угальде, Бонгонды. Все-таки пока не видно, что у «Спартака» есть четко поставленная игра, благодаря которой они добиваются положительных результатов», — добавил Кечинов.

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 1 декабря. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Денис Сафронов