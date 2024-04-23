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Сегодня, 11:01

Кечинов — о предстоящем дерби: «ЦСКА тоже будет тяжело из-за отсутствия Роши и Дивеева»

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ. Встреча пройдет 25 апреля.

«Невозможно предсказать и понять, чего стоит ожидать от игры красно-белых. «Спартак» — непредсказуемая команда, и непонятно, что может произойти. Но я думаю, что ЦСКА тоже будет тяжело из-за отсутствия Роши и Дивеева. Федотову придется ставить в оборону либо Набабкина, либо какого-нибудь молодого игрока. Но, я думаю, он найдет правильное решение. Но, несмотря ни на что, это дерби будет сумасшедшим. Жду невероятного настроя на этот матч от обеих команд, ведь шансы на победу у них примерно равны», — сказал Кечинов «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 встречах. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет 3 очка. «Ростов» располагается на 8-й строчке (34).

Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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