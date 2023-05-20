Валерий Кечинов: «Для «Спартака» этот сезон провальный»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов подвел итоги сезона для красно-белых.

«Для «Спартака» этот сезон провальный. Из Кубка России команда вылетела, за золотые медали давно не борется. Единственный шанс немного реабилитироваться перед своими болельщиками — победа в дерби. Никто не знает, почему произошел этот спад «Спартака». Мы не находимся внутри команды. Все, что угодно могло произойти, потому что «Спартак» в прошлом году и в этом — две абсолютно разные команды, по игре и по результату», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.