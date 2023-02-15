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Сегодня, 19:01

Кечинов: «Для топовой команды Захарян еще не готов. «Галатасарай» был нормальным вариантом»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость об интересе «Галатасарая» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Мое однозначное мнение, что для топовой команды он еще не готов. Им интересовался «Челси» и еще ряд команд — даже если Арсен туда перейдет, не будет играть в основном составе.

Если у него есть цель играть в Европе и он считает, что перерос наш чемпионат, то «Галатасарай» был нормальным вариантом, если он был. Захарян может уехать летом в какой-то средний клуб — у него будет возможность играть», — приводит «Чемпионат» слова Кечинова.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

 

Источник: https://www.championat.com/football/news-4998161-kechinov-zaharyan-poka-ne-gotov-dlya-topovogo-kluba-galatasaraj-byl-normalnym-variantom.html
Арсен Захарян
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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