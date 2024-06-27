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Кечинов — об уходе Классена: «Мне он ничем не запомнился, лучше бы сделали ставку на воспитанника»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» новость об уходе защитника Леона Классена из московской команды.

«Честно говоря, он ничем не запомнился. Появлялся редко и основным футболистом так и не стал. Отсюда и уход из «Спартака». Мое мнение такое: надо развивать своих игроков. Сейчас такое время, что это просто необходимо. Я уже устал говорить об этом. Если у «Спартака» есть своя хорошая академия, то почему бы не сделать на нее ставку. А мы все пытаемся кого-то пригласить из других стран», — сказал Кечинов «СЭ».

24-летний россиянин выступал за «Спартак» с зимы 2022 года. За это время он провел 32 матча, в которых забил 2 мяча. Вместе с московским клубом Классен стал обладателем Кубка России и бронзовой медали РПЛ.

Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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