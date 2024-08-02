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Сегодня, 12:31

Кечинов — об аренде Бакаева в «Химки»: «Лучше, чем сидеть в запасе «Зенита»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Зелимхана Бакаева из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.

«Эта аренда —дополнительная игровая практика. У него есть возможность заявить о себе и перезапустить карьеру. Все правильно. Лучше, чем сидеть в запасе «Зенита». Лучше играть в «Химках». Бакаев испортил свою карьеру переходом в «Зенит»? Не испортил. Он думал, что это будет шаг вперед. Но получилось так, что он стоит на месте», — сказал Кечинов «СЭ».

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 34 матча, забил три мяча и сделал три голевые передачи. В сентябре прошлого года 28-летнего вингера арендовала «Аль-Вахда» из ОАЭ, летом 2024 года он вернулся в «Зенит».

Валерий Кечинов
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Химки
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