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17 января, 23:55

Кечинов: «От трансфера Мевли все плечами пожимали, а сейчас «Спартак» опять каких-то легионеров подписывает»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал трансферную политику красно-белых.

Сегодня, 17 января, сообщалось, что московский клуб согласовал с «Бенфикой» трансфер защитника Томаша Тавареша.

«Я считаю, что если кто-то из легионеров и должен приезжать, то только высокого уровня. Но такие сейчас к нам не приедут. А второсортные... В этом сезоне, если быть справедливым, «Спартаку» будет сложно догнать и опередить «Зенит». Конечно, шансы есть, но они призрачны. У нас в составе уже сейчас играют молодые ребята — Маслов, Денисов, Литвинов, которым Абаскаль начал давать шансы. Уже сейчас они — добротные футболисты, уже составляют конкуренцию «Зениту». А есть те, кто своего шанса только ждут. Но мы опять берем условного Мевлю, от покупки которого все пожимали плечами. Сейчас опять кого-то подписываем. Хорошо бы, конечно, чтобы я ошибался — и что все они окажутся игроками высокого уровня и однозначно помогли «Спартаку». Но не факт, что так будет», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на шесть баллов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-ot-transfera-mevli-vse-plechami-pozhimali-a-sejchas-spartak-opyat-kakih-to-legionerov-podpisy-vaet/
Валерий Кечинов
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ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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