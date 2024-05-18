Кечинов — об уходе Джикии из «Спартака»: «Не сомневаюсь, что он продолжит карьеру»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» высказался об уходе защитника Георгия Джикии по окончании сезона.

«Он много сделал для «Спартака» и руководство с болельщиками скажут ему спасибо. Время заканчивается, срок футболиста совсем короткий. Это жизнь, от нее никуда не денешься. Я не сомневаюсь, что он продолжит карьеру», — сказал Кечинов «СЭ».

С красно-белыми Джикия стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. 30-летний футболист провел 214 матчей за «Спартак», в которых забил 5 голов.

Константин Передерий