Валерий Кечинов раскритиковал игру «Спартака» в обороне в матче с «Факелом»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил победу красно-белых над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Я предполагал, что в матче с «Факелом» будет тяжело, примерно как в игре с «Уралом». Потому что команды все готовились, физически все в порядке. Да и тактически плюс-минус обучены. Что касается игры «Спартака», то впереди и в полузащите команда играет хорошо, красиво, комбинационно, забивает. Но в обороне просто бардак — уже третью игру подряд пропускаем по два мяча. Это не дело, совсем не дело. Мне кажется, в прошлом году игра в обороне у «Спартака» была поинтереснее», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей. «Факел» занимает 14-е место с 14 очками за 19 матчей.