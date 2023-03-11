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Валерий Кечинов раскритиковал оборону «Спартака» в матче против «Факела»

Алина Савинова
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Шестикратный чемпион России Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (3:2).

«Однозначно не понравилось, что во второй игре подряд видим проблемы в обороне — по два мяча пропускаем. Видны проблемы: постоянные потери позиций, концентрации. Все это выливается в пропущенные мячи и такие нервные игры. Если выделять позитивные моменты, то понравилась игра впереди. Очень ярко играет Промес, с «Локомотивом» ярко сыграл Игнатов, с «Уралом» — Литвинов. В атаке очень зрелищно играют, забивая красивые мячи. Но в обороне нужно наводить порядок», — цитирует Кечинова «Спорт День За Днем».

«Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками расположился на 14-й строчке.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kechinov-raskritikoval-zashchitu-spartaka-v-matche-s-fakelom
Валерий Кечинов
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ФК Спартак (Москва)
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