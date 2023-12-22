Кечинов раскритиковал «Спартак» за назначение Амарала: «В подобное время нужно давать шансы российским людям!»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Я уже давно говорю, что в подобное время нужно давать шансы и больше работы российским людям, нашим людям, которые имеют отношение к «Спартаку». Наверное, руководство приглашает его с целью того, что он сможет привезти сюда качественных, иностранных футболистов. Но лично мне в это не верится, потому что без игры в иностранных турнирах, ни один нормальный легионер в наш чемпионат не приедет», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Амарал переходит в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он займет пост технического директора красно-белых. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).