Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:52

Кечинов — о победе «Спартака над «Крыльями»: «Игру предопределили два быстро забитых мяча»

Кечинов высказался о победе «Спартака» в матче против «Крыльев советов»
Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» высказался о победе красно-белых в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев советов» (3:0).

«Ребята — молодцы! Игру предопредели два быстро забитых мяча. «Спартак» потом грамотно отдал инициативу «Крыльям Советов», играя на контратаках. Были у противника подходы, моменты, но этого было недостаточно, чтобы догнать красно-белых. Всегда говорят, что «Спартак» должен бороться за самые высокие места, за медали. После 18 туров команда на 5 месте — это однозначно плохой результат», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. Самарцы с 29 очками опустились на 6-ю строчку.

Валерий Кечинов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Ахмат» — «Ростов», хозяева заменили вратаря. Онлайн-трансляция матча
Глушаков — о победе «Спартака» над «Крыльями»: «Если игроки хотят добиться результата, неважно есть ли тренер на скамейке»
Промес — о матче с «Крыльями»: «Было реально холодно. Но надо отметить, что поле в порядке»
Защитник «Урала» Итало — об игре в морозную погоду: «Согреваться водкой? Я не пью!»
Малышев: «Качеством игры мы довольны, а местом «Спартака» в турнирной таблице — пока нет»
Слишкович о болезнях в «Спартаке»: «Соболев ходит без шапки? Не хочет надевать, думает у него прическа хорошая»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В «Спартаке» заявили, что контракт с Промесом автоматически пока не продлился

Слишкович о болезнях в «Спартаке»: «Соболев ходит без шапки? Не хочет надевать, думает у него прическа хорошая»