Кечинов высказался о победе «Спартака» в матче против «Крыльев советов»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» высказался о победе красно-белых в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев советов» (3:0).

«Ребята — молодцы! Игру предопредели два быстро забитых мяча. «Спартак» потом грамотно отдал инициативу «Крыльям Советов», играя на контратаках. Были у противника подходы, моменты, но этого было недостаточно, чтобы догнать красно-белых. Всегда говорят, что «Спартак» должен бороться за самые высокие места, за медали. После 18 туров команда на 5 месте — это однозначно плохой результат», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. Самарцы с 29 очками опустились на 6-ю строчку.