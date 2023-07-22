Кечинов — о решении Абаскаля назвать сына в честь Старостина: «Это дань уважения спартаковскому футболу»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» отреагировал на решение главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля назвать своего сына в честь Николая Старостина.

«Понятно, что это дань уважения «спартаковскому футболу». Конечно, это очень приятно, когда иностранный тренер так относиться к истории российского футбола. Хочу, чтобы в данный момент он работал хорошо. Это самое главное. Хочу, чтобы все время, что он будет здесь, он отработал хорошо», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Первый матч РПЛ сезона-2023/24 «Спартак» проведет 23 июля на своей арене против «Оренбурга», начало — в 17.30 мск.