Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:45

Кечинов — о решении Абаскаля назвать сына в честь Старостина: «Это дань уважения спартаковскому футболу»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» отреагировал на решение главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля назвать своего сына в честь Николая Старостина.

«Понятно, что это дань уважения «спартаковскому футболу». Конечно, это очень приятно, когда иностранный тренер так относиться к истории российского футбола. Хочу, чтобы в данный момент он работал хорошо. Это самое главное. Хочу, чтобы все время, что он будет здесь, он отработал хорошо», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Первый матч РПЛ сезона-2023/24 «Спартак» проведет 23 июля на своей арене против «Оренбурга», начало — в 17.30 мск.

Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Николай Старостин
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главный тренер СКА Роман Ротенберг продлил соглашение на пять лет
Месси забил победный гол в дебютном матче за «Интер Майами»
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
WP раскрыла причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
Украинский журналист назвал причину увольнения посла Украины в Британии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Краснодара» Эктов: «Мы с Личкой ушли на повышение»

«Урал» — ЦСКА: Бегич и Чалов сыграют с первых минут, Бикфалви и Обляков вне заявки