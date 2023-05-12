Масалитин: «Если Малком забил четыре гола, то почему Промес этого не может»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин дал прогноз на предстоящий 27-й тур РПЛ.

«Питерцы свою задачу выполнили. Им без разницы, какой будет результат. Все равно будут чествовать команду. Можно играть расслабленно. Но как показывает практика, когда ты добиваешься результата, то спадает груз ответственности, и ты показываешь чудеса. Последней неудачи «Спартак» должен себя реабилитировать. Команда проводит невнятный весенний отрезок, борется за медали. Ей необходимо выигрывать. Но зная нелюбовь к «Спартаку» Талалаева, настрой «Химок» будет запредельный. Не исключаю удаления, как часто бывает. Если у «Спартака» пойдет игра, особенно впереди, почему нет? Четыре мяча — это не так много. Я в одном матче пять забивал. Если Малком забил четыре гола, то почему Промес этого не может?» — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» встретится с «Химками» 13 мая. Начало — в 14:00 по мск.