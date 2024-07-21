Масалитин: «ПАОК может стать трамплином для Чалова в более сильную команду»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего армейцев Федора Чалова в греческий ПАОК.

«Если он хочет перейти в ПАОК, то пускай переходит. Да, греческий чемпионат будет послабее РПЛ, но зато там есть возможность сыграть в еврокубках. Теоретически ПАОК может стать трамплином для Чалова в более крупный европейский клуб.

Если он туда перейдет, то это может стать определяющим этапом в карьере Чалова. Если футболист у нас много забивает и играет уверенно, то этот заряд принесет ему большую пользу в новом клубе. Нападающего красят голы, поэтому Федору нужно будет забивать, чтобы доказать свою значимость для нового клуба», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Чалов является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 262 матча, забил 89 голов и сделал 44 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.