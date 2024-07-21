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Масалитин: «Нельзя проводить матчи РПЛ в такую жару, как вчера в Ростове-на-Дону»

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал погодные условия, в которых были вынуждены играть футболисты «Ростова» и армейского клуба (0:0) в 1-м туре РПЛ.

В субботу, 20 июля, столбики термометров в Ростове-на-Дону превышал отметку в 35 градусов.

«Важно понимать, что вчерашний матч можно было перенести на более позднее время. Речь ведь идет о здоровье футболистов. Зачем проводить первые туры на юге? Каждый год же у нас одинаковая история, зачем мучать спортсменов? В 2009 году в том же Ростове-на-Дону у Петра Быстрова начались судороги из-за жары, а изо рта пошла пена, он чудом остался жив. Матч был днем — было тридцать пять градусов. При составлении календаря нужно учесть географические особенности нашей страны. Под конец года логично играть в южных регионах, а вот начинать турнир нужно в менее жарких городах, иначе здоровье футболистов будет находиться под угрозой», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Во втором туре чемпионата России армейцы сыграют в гостях с «Пари НН» 27 июля, а желто-синие днем ранее встретятся на выезде с «Крыльями Советов».

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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