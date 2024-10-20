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Сегодня, 22:04

Масалитин: «Барко на сегодняшний день не может быть лидером в таких матчах, как с «Краснодаром»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин раскритиковал полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко за эмоциональную реакцию на замену в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

25-летний аргентинец был заменен на 83-й минуте игры, после чего на бровке он пнул две сумки, в которых хранились медикаменты.

«Кто мешал «Спартаку» подготовиться, как «Краснодар»? У них ведь тоже игроки уезжали выступать за сборные. Где был Барко? Его заменили — пошел психовать. А кто виноват, что ты не подготовился? Тренер? Конечно, нет. На кого он злится? Его не было на поле в матче с «Краснодаром». Вот он сверкнул в матчах с середняками и командами, которые внизу таблицы. А в матчах, как с «Краснодаром», игры нужно вытягивать — для этого должны быть лидеры в команде. Барко же на сегодняшний день в таких матчах лидером быть не может», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

«Краснодар» с 30 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (19) располагается на шестой позиции.

Источник: Metaratings.ru.
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко

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